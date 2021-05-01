السيسي يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

كتب- محمد نصار:

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للتهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أشاد بالروابط الطيبة والمشاعر الصادقة التي تجمع كل أبناء الشعب المصري من مسلمين ومسيحيين، داعيا الله تعالى أن يحفظ مصر ويرعى شعبها العظيم، وأن ينعم عليها بالخير والسلام والتقدم.

كما بعث الرئيس ببرقية تهنئة إلى أبناء مصر المسيحيين في الخارج، معربا عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد، ولمصرنا الحبيبة بمزيد من الخير والنماء.