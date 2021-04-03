بطلقات المدفعية.. متحف الحضارة يستقبل موكب المومياوات الملكية
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كتب- محمد نصار:
استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط موكب المومياوات الملكية، قادما من المتحف المصري بميدان التحرير.
وتم إطلاق العديد من طلقات المدفعية إيذانا وترحيبا باستقبال الموكب الملكي لمجموعة من 22 مومياء من أهم ملوك وملكات مصر.
وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل قليل متحف الحضارة المصرية استعداد لنقل المومياوات الملكية.
الخبر التالى:وزير السياحة: انتهاء تجهيز متحف عواصم مصر بنسبة 100%
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