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بطلقات المدفعية.. متحف الحضارة يستقبل موكب المومياوات الملكية

08:36 م السبت 03 أبريل 2021
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كتب- محمد نصار:

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط موكب المومياوات الملكية، قادما من المتحف المصري بميدان التحرير.

وتم إطلاق العديد من طلقات المدفعية إيذانا وترحيبا باستقبال الموكب الملكي لمجموعة من 22 مومياء من أهم ملوك وملكات مصر.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل قليل متحف الحضارة المصرية استعداد لنقل المومياوات الملكية.

موكب المومياوات الملكية المتحف القومي للحضارة المصرية ميدان التحرير السيسي المومياوات الملكية

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