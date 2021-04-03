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"هاي سكاي" الرومانية تستانف رحلاتها الجوية لمطار الغردقة بعد توقف عام

04:07 م السبت 03 أبريل 2021
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كتب- محمد عبيد:

أعلنت الشركة المصرية للمطارات، استئناف شركة "هاي سكاي" الرومانية للطيران رحلاتها الجوية القادمة من مطار cluj إلى مطار الغردقة الدولي، وذلك بعد توقفها لمدة عام، بسبب انتشار جائحة كورونا، وأضافت الشركة: وصلت الرحلة وتحمل على متنها ١٨٠ سائحا.

وقالت مصادر بمطار الغردقة الدولي، من المقرر أن تعمل الشركة بمعدل رحلة أسبوعيا، وأشارت إلى قيام فريق العلاقات العامة بالمطار، باستقبال الركاب بالورود والهدايا التذكارية، كما تم فحص شهادة تحليل pcr التي يحملها ركاب الرحلة، وكذلك إجراء الكشف الطبى والتحاليل الفورية على راكبين لا يحملان شهادة تفيد بإجراء تحليل pcr، وكذا تم إنهاء إجراءات الوصول وتقديم كافة التسهيلات اللازمة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.​

هاي سكاي رحلات جوية الشركة المصرية للمطارات مطار الغردقة

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