تكريم أبوالعينين بجائزة "بصمة خير" لجهوده في تنمية المجتمع ودعم مكافحة كورونا

القاهرة - مصراوي:

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، كرّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم - رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، و رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري، بجائزة "بصمة خير" نظير جهود مؤسسة أبو العينين وردورها الفاعل في تنمية المجتمع والعمل الإنساني، ودعمها لمكافحة فيروس كورونا كوفيد- 19.

وجاء تكريم النائب محمد أبو العينين بجائزة وطني الإمارات للعمل الإنساني في ختام دورتها الثامنة، وذلك خلال احتفالية أُقيمت بهذه المناسبة -أمس الأربعاء في مقر متحف الاتحاد في دبي، تأكيداً لثوابت العمل الإنساني في دولة الإمارات، وتعزيزاً للجهود التشاركية في المجتمع، وإرساءً لمبدأ تقدير كل جهد من شأنه إبراز القيم الوطنية والإنسانية في المجتمع الإماراتي والعربي والاحتفاء بكل من يعليها.

وتسلم النائب محمد أبو العينين جائزة "بصمة خير" الممنوحة لمؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري" التي تهدف إلى تنمية المجتمع من خلال تنفيذ المشاريع الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية في كافة محافظات مصر، وذلك لدورها الفاعل في مجال العمل الإنساني، وخاصة في دعمها الجهود لمكافحة كوفيد-19 من خلال المبادرات والمشاريع المجتمعية الخيرية والإنسانية، عبر آليات مختلفة تسهم في خدمة الإنسان ومساعدته على تجاوز التحديات المختلفة.

من جانبه قال النائب محمد أبو العينين، إن جائزة وطني الإمارات تحظى بقيمة كبيرة، إذ أنها من دولة الإمارات العربية الشقيقة ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، التي تتشعب أنشطتها الثقافية والمعرفية والإنسانية في كل العالم، وتحظى باحترام وتقدير العالم أجمع.

وأكد أن فوز مؤسسة أبو العينين بجائزة « بصمة خير» تتويج وتكليل لجهود المؤسسة التي بدأت أعمالها منذ أكثر من 40 عامًا وقدمت نموذجًا وطنيًا خالصًا في العمل المجتمعي وتنمية المجتمع في شتى المجالات الثقافية والمعرفية والخيرية، مشيرا إلى التطوير الدائم والمستمر في الخدمات الممنوحة من جانب المؤسسة للمواطنين بما يتفق مع آمال وطموحات المستفيدين.

وتوجه النائب محمد أبو العينين بالشكر إلى رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على رعايته لتلك الاحتفالية الانسانية التي شملت المتميزين في كافة مناحي المعرفة والثقافة والعلم والعمل التطوعي في الوطن العربي، مؤكدًا أن التكريم حافز قوي لمزيد من التميز والعطاء.

وشمل التكريم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، بـ «البصمة الذهبية » والشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس جمعية واجب التطوعية، بـ « البصمة الإنسانية».

كما شمل التكريم كلاً من معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، بجائزة البصمة الثقافية، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة بجائزة "بصمة عِلْم"، إضافة إلى شرطة أبوظبي بجائزة "بصمة أمن"، وسعادة الدكتور سلطان محمد النعيمي، المدير العام لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بجائزة "بصمة فِكر"، والكاتب والإعلامي الإماراتي علي عبيد الهاملي، بجائزة "بصمة قَلَم"، والأستاذة زهرة حمد إبراهيم بجائزة "بصمة مُعلِّم"، وشركة نخيل العقارية بجائزة "البصمة الرياضية"، و"مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري" من مصر بجائزة "بصمة خير" إستلمها النائب محمد محمد ابو العينين رئيس المؤسسة، ورجل الأعمال أشرف سيد أحمد الكاردينال من السودان بجائزة "بصمة أمل"، في حين جاءت جائزة "بصمة وطن" من نصيب متطوعي مبادرة "مدينتك تناديك ... تطوع يوم لدبي"، و"بصمة مجتمع" من نصيب "مؤسسة تراحم الخيرية".

وقد خصصت جائزة وطني الإمارات للعمل الإنساني بصمتها الاستثنائية، التي تُمنح كل عام لفئة أو فرد تماشياً مع صفة العام نفسه، لفريق "مسبار الأمل" تحت شعار "محطة فارقة في إنجاز دولة الإمارات العربية المتحدة" حيث كان للفريق بصمته الواضحة في تحقيق النجاح والريادة للدولة والوطن العربي، في مجال استكشاف الفضاء، تأكيداً من الجائزة على أن العمل من أجل المستقبل هو المرتكز الأساسي في أي جهد وأي إنجاز في دولة الإمارات. و تم تكريم الشيخ حمد بن خليفة بن محمد آل نهيان كشريك إستراتيجي داعم لفعاليات مؤسسة وطني الإمارات وجائزة وطني الإمارات للعمل الإنساني 2021.