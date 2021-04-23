تصريحات الرئيس السيسي بتسخير الإمكانات المصرية لدعم الأشقاء فى ليبيا أبرز اهتمامات الصحف



القاهرة-(أ ش أ):

اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الجمعة بعدد من الموضوعات على رأسها تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسخير الإمكانات المصرية لدعم الأشقاء فى ليبيا ، وتحذيرات المجلس العربي للمياه من تعنت اثيوبيا في قضية سد النهضة.

فمن جانبها، قالت صحيفة الأهرام تحت عنوان

"الرئيس": تسخير الإمكانات المصرية لدعم الأشقاء فى ليبيا

- تعزيز التعاون بين البلدين لتحقيق الاستقرار وتحسين ‏الأوضاع الاقتصادية

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتسخير الإمكانات المصرية، وتقديم كل أوجه المساعدات الممكنة لدعم الأشقاء الليبيين في جميع المجالات، وزيادة فرص التعاون المتاحة بين البلدين الشقيقين، بما يساعد علي تحسين ‏الأوضاع الاقتصادية وتحقيق الأمن والاستقرار، ويدعم تنفيذ خريطة الطريق المتوافق عليها، وصولا إلي الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس، أمس، مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث اطلع علي نتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها مدبولي إلي ليبيا علي رأس وفد وزاري رفيع المستوي.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن رئيس مجلس الوزراء استعرض مختلف الملفات التي تمت مناقشتها مع الجانب الليبي، بما فيها التوافق حول إعادة فتح البعثات الدبلوماسية المصرية في ليبيا بكلٍ من طرابلس وبنغازي في أقرب وقت، بالإضافة إلي طلب رئيس الحكومة الليبية دعم مصر لليبيا، من خلال اتخاذ الإجراءات العاجلة لعودة العمالة المصرية إليها، وكذا تيسير حركة التنقل بين البلدين، حيث تم التوافق في هذا الصدد علي سرعة وضع الضوابط والأطر الخاصة لتنظيم وضع العمالة المصرية، والمجالات ذات الأولوية للعمل بها، بالإضافة إلي الاستعانة بالشركات المصرية، خاصةً في قطاعات الكهرباء والبنية التحتية والإسكان والمواصلات، وذلك لتنفيذ المشروعات المختلفة المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة في ليبيا.

كما أشار الدكتور مصطفي مدبولي إلي ما أسفرت عنه الزيارة من الاتفاق علي تحديد موعد لاستئناف عقد أعمال اللجنة المصرية - الليبية العليا المشتركة، خلال الأسابيع المقبلة، وذلك لأول مرة بعد توقفها منذ عام ٢٠٠٩.

وفي صحيفة الأخبار قالت تحت عنوان "العربى للمياه" يحذر من تعنت اثيوبيا في قضية سد النهضة

أكد المجلس العربي للمياه أن الأمن المائي لمصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي ، محذرا من تداعيات تجاهل إثيوبيا لمقترحات مصر والسودان فيما يتعلق بالسعى لحل مشاكل سد النهضة.

وطالب المجلس العربي للمياه بضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف التعنت الإثيوبي والضغط على أديس أبابا للتوصل الى حل عادل وقانونی ملزم.

وحذر المجلس من استمرار تفاقم العجز المائي العربي ودخول 14 دولة عربية ضمن قائمة الدول الأكثر معاناة من ندرة المياه على مستوى العالم حتى أصبحت المنطقة العربية أكبر منطقة تعاني من العجز المائي والغذائي مما يمثل ناقوس خطر عليها .

وأكد المجلس أن اندلاع حرب قادمة بسبب المياه ستكون نتائجها وخيمة وكارثية على المنطقة بأكملها مضيفا على لسان رئيسه الدكتور محمود أبوزيد وزير الرى الأسبق أنه لا يوجد سبب قـوى لخلق الأعـداء أكثر من الحرمان من المياه.

وقال أبو زيد إن رسالة اليوم التي يجب أن يعيها كل فرد على مستوى العالم هي أن قيمة المياه أكثر بكثير من مجرد سعرها، فالمياه لها قيمة هائلة ومركبة ، لنا ولأسرنا ولثقافتنا ولصحتنا ولتعليمنا ولاقتصادنا ولسلامة بيئتنا الطبيعية.

أما صحيفة الجمهورية فقالت تحت عنوان :"وزير الدفاع يشهد الندوة التخصصية لإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع"

- استمرار جهود القوات المسلحة لتحقيق الوعى المجتمعى بالتنسيق مع أجهزة الدولة

شهد الـفـريـق أول ، محمد زكـي الـقـائـد الـعـام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ندوة بعنوان (دور الوعي المجتمعي في تحقيق الأمن القومي وأمن وسلامة القوات المسلحة في ظل تعاظم التهديدات والتحديات التي تواجهها الدولة المصرية خلال المرحلة الراهنة)، التي نظمتها إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، بحضور رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد وعدد من الوزراء، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

وألقى مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع كلمة أشار خلالها إلى أن فعاليات الندوة تأتي في ظل تسارع المتغيرات الاجتماعية داخل المجتمع والتحديات التي تؤثر على استقراره وتماسكه، مشيراً إلى الجهود المبذولة والتعاون المستمر بين القوات المسلحة وجميع الأجهزة المعنية لزيادة الوعي المجتمعي لما له من أهمية في تحقيق الأمن القومي المصري.

شارك في إعداد الندوة نخبة من الباحثين والمتخصصين في العلوم السياسية والاجتماعية، والتي تناولت ثلاث جلسات علمية انتهت إلى تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة لتقديم إستراتيجية لتنمية الوعى المجتمعي في مصر.

ونقل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي - في نهاية الندوة - تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور، وهنأهم بمناسبة حلول ذكرى العاشر من رمضان، مؤكداً استمرار جهود القوات المسلحة لتحقيق الوعى المجتمعى بالتنسيق بين جميع أجهزة الدولة بما يحقق استقرار وتماسك المجتمع.

حضر الندوة عدد من مديري الكليات والمعاهد العسكرية وعدد من الشخصيات العامة وعدد من رؤساء الجامعات المصرية والخبراء الإستراتيجيين.

وقالت صحيفة "المصري اليوم" تحت عنوان "الرئيس يوجه بصياغة مخطط متكامل لتطوير القطاع الصناعي"

- السيسي يتابع خطط جهاز تنمية المشروعات

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصياغة مخطط متكامل لتطوير القطاع الصناعي بالدولة، على نحو شامل يتضمن التجمعات الصناعية الحـالـيـة عـلـى مـسـتـوى الـجـمـهـوريـة، وإنشاء كيانات صناعية جديدة، وطالب بـدعـم تـوفـيـر مـدخـلات الـصـنـاعـات المحلية، بهدف تخفيض تكلفة الإنتاج، وزيادة التسويق والمبيعات، وتعظيم تنوع وتنافسية الاقتصاد الوطني، وتوفير المزيد من فرص العمل.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الـوزراء، ونيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، أمس، لاستعراض خـطـط جـهـاز تـنـمـيـة المـشـروعـات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدعم النشاط الاقتصادي والمبادرات القومية المختلفة.

وقال السفير بسام راضـى، المتحدث الـرسـمـى لرئاسة الجـمـهـورية، إن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على قانون تنمية المشروعات الجديد رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية، والذي يتيح حزمة تيسيرات غير مسبوقة من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتوفيق أوضـاع المـشـروعـات الصناعية غير الـرسـمـيـة، وتـقـديم حـوافـز ضريبية متنوعة، وخفض للرسوم الجمركية على المعدات والآلات المستوردة اللازمة لتأسيس المشروعات، بما يساعد على رفع القدرة التنافسية وتشجيع تعميق المكون المحلي في الصناعة.

كما يتضمن القانون الجديد تسهيلات واسعة بشأن إجراءات تأسيس وإقامة المشروعات الجديدة بنظام الشباك الـواحـد، والـذي يضم كافة الجهات الحكومية اللازمة لإصدار التراخيص والمـوافـقـات، كما يتضمن الـقـانـون توفيق أوضاع مشروعات القطاع غير الرسمي، وخضوعها إلى نظام ضريبي مبسط بنظام الضريبة القطعية.

وأوضح «راضى» أن الاجتماع تناول عرض جهود تفعيل منصة المشروعات المتـوسـطـة والـصـغـيـرة ومـتـنـاهـيـة الصغر، والتي تمثل بنية معلوماتية متكاملة لتوثيق المنتجات والمشروعات والمعلومات من كافة الجهات الحكومية ذات الصلة، كما تقدم حلولا لإتاحة الخدمات لأصحاب المشروعات بطرق إلـكـتـرونـيـة تـتـواكـب مـع الإجـراءات الاحترازية الخاصة بأزمة «كورونا».

وأشار متحدث الرئاسة إلى أن الرئيس اطلع أيضا على نتائج الزيارة الأخيرة، التي قام بها رئيس الوزراء إلى ليبيا على رأس وفد وزاري رفيع المستوى.

وقالت صحيفة المصري اليوم تحت عنوان "مصر تبدأ أولى خطوات إنتاج لقاح «سبوتنيك V »

- بدء التصنيع محليا قبل نهاية العام وتقديم ٤٠ مليون جرعة سنويا

بدأت مصر أولى خطوات إنتاج لقاح «سبوتنيك 7 » الروسي المضاد لفيروس كـورونـا محليا، لضمان تلبية احتياجات السوق المصرية من اللقاحات وزيادة فرص الاستثمارات، تمهيدا لـلـتـصـديـر إلـى الـدول الإفريقية، حيث اتفقت شركة «مينا فارم» لصناعة الأدوية على إنتاج أكثر من 40 مليون جرعة سنويا. وذكر صندوق الاستثمار المباشر الـروسـي، الذي يسـوق اللقاحات المضادة للفيروس بالخارج، أمس، في بيان مشترك مع «مينا فارم» المصرية، أن الطرفين اتفقا على البدء فورا في نقل التكنولوجيا، ومن المتوقع بدء الإنتاج في الربع الثالث مـن هـذا العام بمصنع مينا فارم للتكنولوجيا الحيوية في القاهرة للتوزيع على مستوى العالم.

وأعلنت هيئة الـدواء المصرية أن لـقـاح «سـبـوتـنـيـك V » حاصل على ترخيص الاستخدام الطارئ للـقـاحـات كـورونـا، بـجـانـب ۳ لقاحات هي «سينوفارم الصيني، وأسترازينيكا AZD ، وأسترازينيكا كوفيشيلد » بعد مرورها بعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل الهيئة، طبقا للقواعد العالمية والمحلية المتبعة للتأكد من أمان وجودة وفاعلية اللقاح.

إلى ذلك، تجـرى شركة «فايزر» دراسـة عـلـى تـأثـيـرات الجـرعـة الثالثة من لقاحها في ولاية هاواي الأمريكية، وقـال أحـد المتطوعين في الدراسة إنه يحصل على جرعة معززة من أجل سلامة أسرته بعد مشاركته في دراسة الجرعة المعززة للشركة، مؤكدا أنه كانت لديه دائما رغبة في مساعدة مجتمعه.

وتقول «فايزر» إن الدراسة ستقيم مدى سلامة وتأثر المناعة بالجرعة الثالثة التي قد تحمل أثرا كبيرا ضد المتغيرات الناشئة، وستتم متابعة المتطوع بحثا عن الآثار الجانبية لبضعة أشهر، وكـان المـتـطـوع قد أصيب خفيفة فقط عندما : حصلت على جرعته الثانية من اللقاح.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل مـاكـرون عـدم معرفة كل الأعـراض والـعـلامـات المـسـتـمـرة عـلـى المـدى الطويل للإصابة بالفيروس، مشيرًا إلى أن جزءا من المواطنين الفرنسيين يعيش مع هذه الأعراض، بينما يجرى البحث للنظام الصحي لمعرفة أعراض هذا الوباء الطويلة، فيما أعلن وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي، كليمنت بون، أن الحجر الصحي المفروض على المسافرين القادمين إلى فرنسا من (الـبـرازيـل والأرجنتين وتشيلى وجنوب إفريقيا وأيضا جيانا) سيدخل حيز التنفيذ غدا.

ووافق البرلمان الألماني على آلية «مكابح الـطـوارئ»، والتي تتضمن اتخاذ إجراءات موحدة على مستوى البلاد، تهدف للتصدي للجائحة خلال الموجة الثالثة، إذ تشمل القيود الحد من التجول ليلا، فضلا عن تعليق حضور التلاميذ والطلاب إلى المدارس مع فرض تعليمات مشددة على المحال التجارية.

وأغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والـدعـوة والإرشـاد في السعودية ٢٥ مسجدا مؤقتا في 8 مناطق بعد ثبوت ٢٥ إصابة بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما أغلق خلال 73 يوما ٧٢٥ مسجدا.

من جانبها، قالت صحيفة الشروق تحت عنوان " 53% ارتفاعا في إنتاج الذهب من منجم السكرى خلال 3 شهور"

ارتفع إنتاج شركة سنتامين من الذهب بمنجم السكري في مصر، خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 53 %، خلال الربع الأخير من العام الماضي، وفقا لبيانات الشركة الصادرة أمس على موقعها الإلكتروني.

وبحسب البيانات، فإن إنتاج الشركة من منجم السكـرى تـراجـع خـلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 17 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .

وارتفعت مبيعات الشركة من الذهب خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 34 %، في حين انخفض متوسط سعر الذهب بنسبة ٣٢ % ليصل إلى 1091 دولارا للأوقية، مقابل 1613 دولارا للأوقية خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وانخفضت تكلفة إنتاج الذهب من منجم السكرى، خلال الربع الأول من ٢٠٢١ ، بنسبة ٪۳۲ ، لتصل إلى 733 دولارا للأوقية، مقابل ۱۰۸۰ دولارا خلال الربع الأخير من ٢٠٢٠ ، في حين ارتفعت بنسبة 11٪ مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، والذي بلغ 659 دولارا للأوقية.