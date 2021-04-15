محافظ الجيزة يتسلم سيارتي مركز تكنولوجي متنقل لخدمة المواطنين

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(مصراوي):

تسلم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، صباح اليوم الخميس، عدد 2 سيارة متنقلة للعمل كمنافذ خدمات إلكترونية متنقلة لتقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين بالمناطق عالية الكثافة وستتواجد تلك المراكز التكنولوجية المتنقلة بالأماكن الأكثر ازدحاما لتخفيف الضغط عن المراكز التكنولوجية الثابتة.

وأِشار محافظ الجيزة، إلى أن مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة يأتي تفعيلاً لتوجيهات القيادة السياسية ضمن بروتوكول تعاون تم برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية، والذي يهدف إلى تخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة وإيصال الخدمات للمناطق التى يصعب إقامة تلك المراكز بها بالأحياء والمدن، إلى جانب تقديم خدمات تناسب احتياجات المواطنين وتلائم تطلعاتهم وتوفر الوقت والجهد المبذول للحصول على تلك الخدمات.

وأضاف أن توفير تلك المراكز التكنولوجية المتنقلة لتكون مجهزة للعمل بكافة إمكانيات مثيلتها الثابتة وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة للعمل على منظومة خدمات المحليات وكذلك وسيلة الربط للدخول على منظومة العمل الإلكترونية بحيث يتم تقديم أعلى معايير الجودة للعمل.

وأشار المحافظ، إلى أنه سيتم وضع خطة عن أماكن تمركز تلك المراكز التكنولوجية المتنقلة وتوقيتاتها وتحديثها بصفة دورية وسيتم نشرها على الصفحة الرسمية والموقع الإلكتروني للمحافظة.

وذلك فى حضور هند عبدالحليم نائب المحافظ لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع واللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة والمهندس محمود فوزى السكرتير العام المساعد.