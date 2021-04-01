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غدا.. محافظة القاهرة تنظم احتفالية بمناسبة يوم اليتيم

11:10 ص الخميس 01 أبريل 2021
غدا.. محافظة القاهرة تنظم احتفالية بمناسبة يوم اليتيم

اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة

كتب- محمد نصار:

يشهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، غدا الجمعة، الاحتفالية التي ستقيمها محافظة القاهرة بمناسبة "يوم اليتيم" للأطفال الأيتام بمساكن المحروسة.

وسيتم إقامة الاحتفالية عقب صلاة الجمعة بمساكن المحروسة 1 بمدينة السلام 2 بمنطقة النهضة خلف نادي الإنتاج الحربي، وسيتم توزيع الهدايا على الأطفال لإدخال البهجة والسرور عليهم في عيد اليتيم.

اللواء خالد عبدالعال القاهرة يوم اليتيم الأطفال الأيتام

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