غدا.. محافظة القاهرة تنظم احتفالية بمناسبة يوم اليتيم
كتب- محمد نصار:
يشهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، غدا الجمعة، الاحتفالية التي ستقيمها محافظة القاهرة بمناسبة "يوم اليتيم" للأطفال الأيتام بمساكن المحروسة.
وسيتم إقامة الاحتفالية عقب صلاة الجمعة بمساكن المحروسة 1 بمدينة السلام 2 بمنطقة النهضة خلف نادي الإنتاج الحربي، وسيتم توزيع الهدايا على الأطفال لإدخال البهجة والسرور عليهم في عيد اليتيم.
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