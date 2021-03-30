"الكهرباء": 453 مليون جنيه لرفع قدرة خط الربط الكهربائى القائم بين مصر والسودان

كتب- مصراوي:

شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ومحمد إلياس سفير السودان بالقاهرة، توقيع عقد بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة سيمنس للطاقة Siemens Energy SAE (EGYPT) و Siemens Energy LLC (UAE) وذلك لإضافة مهمات كهربائية لرفع قدرة خط الربط الكهربائى القائم بين مصر والسودان واستقراره وزيادة القدرة المنقولة بين الدولتين من القدرة الحالية 80 ميجاوات إلى 300 ميجاوات، بحضور عدد من قيادات قطاع الكهرباء وشركة سيمنس للطاقة.

وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن القيمة الإجمالية للعقد تبلغ حوالى 453 مليون جنيه يتم تمويلها من المشروعات الاستراتيجية لديوان عام الوزارة بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 18 شهرا من تاريخ توقيع العقد، ويتضمن العقد توريد وتركيب (2) وحدة معوضات غير فعالة (STATECOM) سعة 2×+- 150 ميجا فار شاملة الخلايا اللازمة للتركيب لمحطتى محولات دنقلا ومروى المدينى بالسودان.

وأشاد الدكتور شاكر بالعلاقات المصرية السودانية المتميزة، مؤكداً على الاهتمام بتقوية وترسيخ هذه العلاقات، مشيراً إلى التعاون المثمر والبناء بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة سيمنس والمتمثل فى العديد من مشروعات الكهرباء على أرض مصر وخاصة الثلاث محطات توليد الكهرباء العملاقة قدرة 14400 ميجاوات فى كل من العاصمة الإدارية الجديدة وبنى سويف والبرلس، وشدد على ضرورة سرعة نهو الأعمال بكفاءة وجودة عالية .

من جهته، توجه سفير السودان بالقاهرة بالشكر للحكومة المصرية ممثلة فى قطاع الكهرباء على الجهود المبذولة لدعم السودان الشقيق حكومة وشعباً وتحقيق التنمية الشاملة بالسودان.

يأتى هذا التوقيع فى إطار الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائى حتى تصبح مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.