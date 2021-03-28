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المشاط أمام "النواب": محفظة التمويل التنموي الجارية للتعاون الدولي قيمتها 25 مليار دولار

03:48 م الأحد 28 مارس 2021
المشاط أمام "النواب": محفظة التمويل التنموي الجارية للتعاون الدولي قيمتها 25 مليار دولار

رانيا المشاط

كتب- نشأت علي:

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار تسجل 25% من حجم الدين الخارجي لمصر، وكل هذه التمويلات طويلة الأجل وميسرة بشكل كبير؛ لأن الهدف منها ليس الربح، ولكن مساندة الدول على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت المشاط، خلال لقائها بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اليوم الأحد، إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل وَفق القرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004 على تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية، ومتابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، وكذلك متابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام وكذلك في إطار السياسة العامة للدولة، وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية، وإدارة علاقات جمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والإقليمي وضمان الاستثمار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي.‎

رانيا المشاط وزارة التعاون الدولي مجلس النواب محفظة التمويل التنموي

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