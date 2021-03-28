وزير الري لمسئول أمريكي: إجراءات إثيوبيا في سد النهضة سينتج عنها تداعيات سلبية ضخمة
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كتب- أحمد مسعد:
التقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى ، السفير دونالد بوث المبعوث الأمريكي للسودان للتباحث حول الموقف الراهن لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي وسبل إعادة إطلاق المفاوضات بهدف التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد.
واستعرض عبد العاطي، خلال الاجتماع تاريخ المفاوضات خلال السنوات الماضية، والموقف الراهن إزاء المفاوضات، ورغبة مصر الواضحة في استكمالها، مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية.
وأكد وزير الري، على دعم مصر الكامل للمقترح السوداني والداعي لتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونجو الديمقراطية وتشارك فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط بين الدول الثلاث، مشيرا لأهمية أن تتسم المفاوضات بالفعالية والجدية لتعظيم فرص نجاحها.
وأشار عبد العاطي، إلى أن الإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة سينتج عنها تداعيات سلبية ضخمة، الأمر الذي يجعل من هذا السد أحد التحديات الكبرى التى تواجه مصر حالياً، في وقت تعاني فيه مصر من شح مائي حاد يقابله وفرة مائية في إثيوبيا.
وأوضح وزير الري، أن مصر تدعم التنمية في جميع دول حوض النيل، مشيرا إلى لسعي مصر لتحقيق المنفعه للجميع من خلال التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.
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