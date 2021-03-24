وفاة محمد سالم نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

كتب- يوسف عفيفي:

نعى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، محمد سالم مراد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي الذي رحل عن عالمنا اليوم الأربعاء.

وبحسب بيان اليوم، جاءت الوفاة، بعد رحلة عطاء نقابية متميزة، خاض خلالها دورة مدافعاً عن حقوق العمال، وممثلا لمصر في محافل عربية ودولية عديدة.

ودعا الاتحاد العام للفقيد أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، سائلا لأهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.​