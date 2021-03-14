ليس لدينا ما نخشاه.. وزير الخارجية يعلق على بيان "حقوق الإنسان" الأممي

كتب- نشأت علي:

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إننا نتطلع لاستمرار التنسيق بين السلطتَين التشريعية والتنفيذية.

وأضاف شكري، خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اليوم الأحد، أن مصر تتفاعل مع كل الشركاء الدوليين والإقليميين ووفقًا لسياسة التوازن في العلاقات المبنية على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول.

وتابع وزير الخارجية: "السياسة الخارجية متزنة تراعي التوازنات الإقليمية والدولية؛ وهي ليست في مواجهة أي طرف وإنما تقوم على التوازن"، مضيفًا: "هناك صعوبات خاصة في ظل التطورات والاستقطاب الحادث في الساحة الدولية".

واستطرد شكري: "لا شك أن الأعباء كثيرة وإضافية؛ ولكننا نتمسك بالمبدأ ما دام يسهل السير في الطرق الوعرة بالشكل الذي يحقق عائدًا مباشرًا وإيجابيًّا على المواطن المصري".

وقال وزير الخارجية، بخصوص القضية الفلسطينية: "هناك جهود كبيرة تبذل لاستكمال العملية السلمية مع الشركاء الدوليين والمشاركين في مسار تحقيق السلام بالقدر الذي يسهم في بناء الثقة والاطمئنان، مضيفًا: "نعمل لصالح السلام والاستقرار؛ كي تنعم المنطقة بشكل كامل من عوائد السلام".

وذكر شكري أن الفترة الماضية شهدت جمودًا في العملية السلمية، ونحن الآن على مشارف انتخابات فلسطينية طال انتظارها نحو إقامة مؤسسات بانتخابات ديمقراطية.

وتابع وزير الخارجية: "ومع حداثة الإدارة الأمريكية الحالية نقول إن أمريكا دائمًا لها دور مؤثر في عملية السلام، ولا شك أن العالم والولايات المتحدة تأثرت بالوباء، ومع حداثة الإدارة هناك أولويات تتعلق بالتحديات ثم القضايا الدولية التي لها تاريخ في رعاية هذه القضية.

وأضاف شكري: "هناك أهمية نوليها للاعتبار السياسي والإنساني للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة التي حرم منها، وحقوق الإنسان الفلسطيني يجب أن تكون مقدمة الأولويات".

وقال وزير الخارجية: "علاقات مصر والأشقاء العرب تشهد تميزًا كبيرًا، بما يحقق الأمن القومي المصري والعربي، ومنطقة الخليج ركيزة للأمن القومي المصري، وهي علاقات مبنية على أسس وقواعد راسخة تقوم على التاريخ المشترك والمستقبل المشترك والثقافة المشتركة والتكامل والتعاون وتوفير فرص للتقدم والازدهار لشعوبنا جميعًا".

واستطرد شكري: "هناك علاقات استراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وروسيا والصين الشعبية، ويربط بينها رباط قوي في إطار التعاون الإقليمي بين دول صاحبة حضارة وتاريخ، ولها دور ريادي في المنطقة".

وذكر وزير الخارجية أن العلاقات تقوم على الارتباط الوثيق بين الدول والمصلحة المشتركة والتوجه نحو التعاون بدلًا من الصراع، مضيفًا أن مصر تنمي علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، ويرى الشركاء الأوروبيون جهود مصر التنموية والإصلاحية.

وتابع شكري: "تأتي جائحة كورونا وآثارها، ومصر حرصت على مساعدة الأشقاء في إفريقيا والتعاون معهم، لتخفيف آثار الجائحة، والدولة تقوم بسياسات رشيدة مع استمرار الإصلاح الاقتصادي ورفع معدلات النمو".

وحول قضية حقوق الإنسان، قال شكري: "مصر تهتم بهذا الملف بمفهومه الشامل، ومصر أول المستفيدين من الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وجهود كثيرة تبذلها الدولة بالتنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان".

وأضاف وزير الخارجية: "مصر تستمر في خارطة الطريق الرامية إلى تجاوز أية سلبيات، وتمنح المواطن حقوقه في إطار خصوصيات المجتمع، ومراعاة كل الاعتبارات والعمل على تحقيق الاستحقاقات المؤكدة، والعمل مستمر تقوم به كل مؤسسات الدولة".

وتابع شكري: ندير الحوار بشفافية، وليس لدينا ما نخاف منه أو نخفيه، وقمنا باستحقاقات انتخابية، وأصدرنا تشريعات مهمة، والتمثيل النسائي في المجالس النيابية يتجاوز ٢٥٪، وهذه النسبة لم تتحقق في كثير من الدول المتقدمة، والشركاء يغفلون الكثير من الإيجابيات.

واستطرد وزير الخارجية: "المنظمات النشطة في هذا الملف تركز السلبيات دون النظر إلى الصورة في مجملها، ولا يمكن أن نقول إننا نحقق تقدمًا في مجالات بعينها ونغفل أخرى.. ليس لدينا ما نخشاه وليس لدينا ما نخفيه".