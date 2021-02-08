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غدًا.. بيت السحيمي يستضيف حفلًا لفرقة "قصر الغوري للموسيقى العربية"

01:05 م الإثنين 08 فبراير 2021
غدًا.. بيت السحيمي يستضيف حفلًا لفرقة "قصر الغوري للموسيقى العربية"

بيت السحيمي

كتب- مصراوي:

يستضيف مركز (إبداع بيت السحيمي) بشارع المعز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء غد الثلاثاء، حفل فرقة (قصر الغوري للموسيقي العربية) التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، مع تطبيق الإجراءات الوقائية.

وتقدم الفرقة عددا من الأغاني الفلكلورية والمعاصرة لكبار الملحنين والمطربين، والتي تعيش في وجدان الشعب المصري.

يذكر أن بيت السحيمي أو بيت الشيخ عبد الوهاب الطبلاوي هو بيت عربي ذو معمار شرقي متميز يقع في حارة الدرب الأصفر المتفرعة من شارع المعز لدين الله الفاطمي بحي الجمالية في قلب مدينة القاهرة.

يتكون البيت من قسمين أحدهما قبلي والآخر بحري، وأنشأ القسم القبلي الشيخ عبد الوهاب الطبلاوي سنة 1058، وقد دون هذا التاريخ على طراز خشبي على أحد جدران البيت، أما القسم البحري فقد أنشأه الحاج إسماعيل بن إسماعيل شلبي سنة 1211هـ وأدمجه في القسم الأول وجعل منهما بيتاً واحداً.

عرف المنزل باسم بيت السحيمي نسبة إلى آخر من سكنه، وهو الشيخ محمد أمين السحيمي شيخ رواق الأتراك بالجامع الأزهر، وخضع البيت لعملية تجديد شاملة في حقبة التسعينيات، حيث يتبع منطقة آثار شمال القاهرة.

بيت السحيمي قصر الغوري للموسيقى العربية صندوق التنمية الثقافية قصور الثقافة

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