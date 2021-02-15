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وزيرا الإسكان والتخطيط يناقشان الخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالى 2021/2022

10:18 ص الإثنين 15 فبراير 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة الخطة الاستثمارية لوزارة الإسكان للعام المالى 2022/2021، وذلك من خلال الفيديوكونفرانس بحضور قيادات جميع القطاعات بوزارة الإسكان، وقيادات وزارة التخطيط.

وقال الجزار، إن من أهم المشروعات القومية الجاري تنفيذها على مستوى الدولة حاليًا، هي مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير القرى والتوابع على مستوى الجمهورية، من أجل توفير حياة كريمة لنحو 55 مليون مواطن مصري، يقطنون بالمناطق الريفية.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم أيضًا خلال الاجتماع مناقشة استكمال المشروعات الجارية، ولا سيما مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك من أجل توفير الخدمات المختلفة للمواطن المصري.

من جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن وزارة الإسكان يقع على عاتقها جهد كبير في تنفيذ المشروعات السكنية والخدمية للمواطنين، والتى تحقق جودة الحياة للمواطنين، وتوفر العديد من فرص العمل.

وخلال اللقاء، استعرض قيادات القطاعات المختلفة بوزارة الإسكان، الخطط الاستثمارية الخاصة بكل قطاع، والمشروعات المختلفة التى يجرى استكمالها، أو سيتم تنفيذها، لتلبية احتياجات المواطنين على مستوى الجمهورية.

عاصم الجزار وزير الإسكان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

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