أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس لقاح كورونا عيد الحب فيروس كورونا حريق الدائري الدوري المصري انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

وزير السياحة والآثار يتفقد المركز المصري للقيادة الآمنة بمدينة 15 مايو

08:33 م الأحد 14 فبراير 2021
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة

كتب- يوسف عفيفي:

أجرى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الأحد، يرافقه أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، زيارة تفقدية للمركز المصري للقيادة الآمنة (RSTC) Road Safety Training Centre التابع للاتحاد المصري للغرف السياحية بمدينة 15 مايو، والذي يتولى تدريب وتأهيل مهني ومحترف لقائدي المركبات السياحية وغيرها طبقًا للمعايير الدولية للقيادة الآمنة.

وبحسب بيان اليوم الأحد، تأتي هذه الزيارة للوقوف على آليات سير العمل بالمركز وبحث سبل تطويره وتعزيز الاستفادة القصوى منه للحد من حوادث الطرق، حيث إنه يعتمد في برامج التدريب الخاصة به على تقنية المضامير الإلكترونية التي تحاكي الظروف غير المتوقعة، وكيفية تفاديها بشكل يضمن سلامة الركاب والمركبات.

وتضمنت الجولة، المبنى الإداري وقاعات التدريب، بجانب تفقد المضامير المُعدة للتدريب، حيث استمع وزير السياحة والآثار إلى شرح مفصل من رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية عن خطة تطوير المركز وكيفية الاستفادة القصوى منه، كما تم خلال الزيارة مناقشة مقترحات تطوير المركز وتنويع البرامج التدريبية السياحية به.

الاتحاد المصري للغرف السياحية خالد العناني المركز المصري للقيادة الآمنة وزارة السياحة مدينة 15 مايو

الخبر التالى:

رياح وعواصف رملية.. ماذا يعني "منخفض القبرصي" الذي تتعرض له مصر الثلاثاء؟

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 173202

    عدد المصابين

  • 134638

    عدد المتعافين

  • 9935

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 109056736

    عدد المصابين

  • 81044441

    عدد المتعافين

  • 2402956

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:رياح وعواصف رملية.. ماذا يعني "منخفض القبرصي" الذي تتعرض له مصر الثلاثاء؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا