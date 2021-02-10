إنجاز عربي جديد.. شيخ الأزهر يهنئ الإمارات بوصول مسبار الأمل إلى المريخ

كتب- محمود مصطفى:

هنأ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، دولة الإمارات العربية المتحدة، بوصول مسبار الأمل إلى مدار كوكب المريخ.

وقال الطيب، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "إنجاز عربي جديد يتحقق على أرض الواقع بوصول مسبار الأمل إلى مدار كوكب المريخ، نهنئ دولة الإمارات بهذا الإنجاز الكبير الذي من شأنه أن يمنح الشباب العربي فرصة حقيقية للمنافسة عالميا في مجال بحوث الفضاء، وبناء أجيال قادرة على توظيف أحدث التقنيات التكنولوجية في خدمة البشرية".

وأعلن مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ عمران شرف وصول المسبار إلى مدار المريخ قائلا: "إلى شعب دولة الإمارات، إلى الأمة العربية والإسلامية، نعلن نجاح وصول دولة الإمارات إلى مدار الكوكب الأحمر. الله منك الحمد".

وقال رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، إن "أبناء الإمارات حولوا الحلم إلى واقع، وحققوا طموحات أجيال من العرب، ظل يراودها أمل وضع قدم راسخة في سباق الفضاء، الذي ظل حكرا على عدد محدود من الدول".​