قرارات كورونا.. ممنوع دخول هذه الأماكن بدون الكمامة



كتب- محمد نصار:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، قرارا برقم 1 لسنة 2021.

وتضمنت المادة الأولى أن يلتزم بارتداء الكمامات الواقية أثناء التواجد في جميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة وأثناء التردد أو التواجد بجميع الأماكن العامة المغلقة التي تستقبل الجمهور أو الأماكن المفتوحة التي يتعذر تحقيق التباعد الاجتماعي المطلوب فيها طبقا للاشتراطات الصحية.

وينطبق ذلك على المنشآت الحكومية، ودور العبادة، والبنوك، والشركات، والجمعيات، والمحال العامة، والمراكز التجارية، والسينمات، والمسارح، ودور الثقافة، والأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب، والأسواق، ومقار المدارس والمعاهد والجامعات، وفصول محو الأمية وأنشطة تعليم الكبار، وغيرها من الأماكن التي يتحقق فيها ذات المعايير.

ويحظر على المسؤول عن الإدارة الفعلية بوسائل النقل أو الأماكن المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة السماح باستقلالها أو دخولها أو التواجد فيها دون ارتداء الكمامة الواقية.

ونص قرار رئيس الوزراء على أن يعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، والذي كان أمس الأربعاء 8 ديسمبر، ليبدأ تطبيق القرار رسميا اعتبارا من اليوم 9 ديسمبر.