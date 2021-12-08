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ضبط ٨٥٠ قرص ترامادول بمطار القاهرة مع راكب قادم من ألمانيا

05:44 م الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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كتب - محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولى، محاولة تهريب أقراص مخدرة مع راكب مصري فور وصوله من ألمانيا، أخفاها حول جسده لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على طائرة مصر للطيران، والقادمة من ميونيخ، اشتبه عبدالله حمدي مأمور جمرك في أحد الركاب، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة حسن مختار مأمور الفحص تم تأكيد الاشتباه، وتم تكليف أحمد عمر مأمور الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا، تحت إشراف هاني أبوطالب مدير الصالة، عثر معه على ٨٥٠ قرصا من مخدر من الترامادول مخبأة حول جسده وبين طيات ملابسه.

قرر أحمد على مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى ضد الراكب وإحالته للنيابة لحيازة أقراص مخدرة.

تهريب أقراص ترامادول مطار القاهرة جمارك المطار

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