Masrawy logo white

أُمه أولاً ثم هؤلاء.. السيسي يجيب عن تساؤل: مَن مثلك الأعلى؟

12:57 م الأحد 05 ديسمبر 2021
أُمه أولاً ثم هؤلاء.. السيسي يجيب عن تساؤل: مَن مثلك الأعلى؟

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي عن مثله الأعلى، ردا على سؤال إحدى الفتيات من ذوي الهمم خلال احتفالية قادرون باختلاف، اليوم الأحد.

وقال السيسي: سؤال مهم أوي.. دايما الناس يقولوا فلان، لكن أنا مثلي الأعلى نماذج كتير من الناس، مخدتش حد لوحده.

وأضاف الرئيس: أول من تأثرت بيهم وكانوا نموذج بالنسبة لي، هي أسرتي والدي ووالدتي، والدتي كانت سيدة شديدة الحكمة والصبر، مش عايز أكون منحاز وأقول مشوفتش نموذج زي كده، كل الناس بتحب أمهاتها.

وتابع: هي علمتني التجرد وأشوف الأمور بمعيار بعيد عن الهوى والتمييز والانحياز، وبقيت أحكم عليها بالتجرد ولم أجد أعز منها ولا أكرم منها ولا أحن منها

وواصل الرئيس: والدي كان شديد الهمة، فضل يعمل من الفجر حتى الساعة 12 مساء عمره كله وهو كان ميسور الحال، لكنه كان يحب العمل وأنا أخدت ده منه

واختتم: في امثلة كتير جدا، كان ليا عم شديد الكرم والرفق بالناس، ولم أرى في حياتي نموذج كريم جدا مع الأطفال مثله، ده عمي وأخدت دي منه، أنا اتعلمت من محيطي والحقيقة كانت النماذج طيبة، وأتمنى من الله أن يجازيهم خيرا ويرحمهم.

عبدالفتاح السيسي السيسي احتفالية قادرون باختلاف

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
892

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

1003

متعافون اليوم

362260

إجمالي الإصابات

20682

إجمالي الوفيات

300437

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا