أُمه أولاً ثم هؤلاء.. السيسي يجيب عن تساؤل: مَن مثلك الأعلى؟

كتب- محمد نصار:

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي عن مثله الأعلى، ردا على سؤال إحدى الفتيات من ذوي الهمم خلال احتفالية قادرون باختلاف، اليوم الأحد.

وقال السيسي: سؤال مهم أوي.. دايما الناس يقولوا فلان، لكن أنا مثلي الأعلى نماذج كتير من الناس، مخدتش حد لوحده.

وأضاف الرئيس: أول من تأثرت بيهم وكانوا نموذج بالنسبة لي، هي أسرتي والدي ووالدتي، والدتي كانت سيدة شديدة الحكمة والصبر، مش عايز أكون منحاز وأقول مشوفتش نموذج زي كده، كل الناس بتحب أمهاتها.

وتابع: هي علمتني التجرد وأشوف الأمور بمعيار بعيد عن الهوى والتمييز والانحياز، وبقيت أحكم عليها بالتجرد ولم أجد أعز منها ولا أكرم منها ولا أحن منها

وواصل الرئيس: والدي كان شديد الهمة، فضل يعمل من الفجر حتى الساعة 12 مساء عمره كله وهو كان ميسور الحال، لكنه كان يحب العمل وأنا أخدت ده منه

واختتم: في امثلة كتير جدا، كان ليا عم شديد الكرم والرفق بالناس، ولم أرى في حياتي نموذج كريم جدا مع الأطفال مثله، ده عمي وأخدت دي منه، أنا اتعلمت من محيطي والحقيقة كانت النماذج طيبة، وأتمنى من الله أن يجازيهم خيرا ويرحمهم.