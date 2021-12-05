مجلس الشيوخ يحذف كلمة النائب عمرو عزت بعد اعتراضه على مناقشات المجلس

كتب- نشأت علي:

قرر مجلس الشيوخ، في جلسته العامة، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، حذف كلمة النائب عمرو عزب، عضو المجلس، بعد اتهامه تقرير لجنة مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين بالتقصير.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، حيث قال النائب: أود أن اسجل اعتراضي على المناقشات التي تمت بشأن مشروع القانون لا تتناسب مع مجلس الشيوخ وما يمتلكه من قامات كبيرة وخبرات.

وأكد النائب أن المناقشات التي تمت داخل اللجنة بشأن مشروع القانون، لا تتناسب مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ولا تليق بقانون ينتظره الملايين من المصريين.

واعترض عدد كبير من أعضاء المجلس، على ما ذكره النائب، واتهامه للجان المختصة بالتقصير في مناقشة مشروع القانون. وقال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس: اللجان النوعية تعمل وفقا لأصول دستورية وقانونية وما تنتهي إليه يتم نظره في الجلسة العامة ويناقش مادة مادة وبند بند، متابعا: والعبرة والمحصلة النهائية لهذا التسلسل في سن التشريعات له ضوابط وسوابق.

وأكد أبو شقة، أن لكل نائب الحق في إبداء رأيه سواء في اللجنة أو الجلسة، إلا أنه ليست من السوابق البرلمانية أن يعترض نائب على تقرير لجنة بهذا الشكل.​