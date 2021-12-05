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50 ألف مقدم.. اليوم بدء الحجز في شقق "جاردينيا سيتي" (أسعار ونظم سداد)

09:30 ص الأحد 05 ديسمبر 2021
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​​كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن بنكا الأهلي ومصر طرح مرحلة جديدة من مشروعهم بالشراكة جاردينيا سيتي بمدينة نصر، حيث تتولى شركتي الأهلي صبور، وشركة Founders التابعة لشركة هايد بارك للتطوير العقاري، إجراءات بيع شقق مشروع جاردينيا سيتي، والتي تبدأ من اليوم الأحد 5 ديسمبر.

مواصفات المشروع:

مشروع جاردينيا سيتي عبارة عن كمبوند متكامل الخدمات، وتبلغ مساحته 600 فدان بإجمالي 20 ألف وحدة سكنية، ويقع على طريق السويس والطريق الدائري، بالقرب من التجمع الأول بالقاهرة الجديدة.

وتبلغ مساحة الوحدات السكنية داخل مشروع جاردينيا سيتي 120 مترا، مكونة من 3 غرف نوم كاملة التشطيب، وجاهزة للمعيشة.

طريقة الحجز:

يتم بإيداع مبلغ قدره 50 ألف جنيه جدية حجز، دفعة واحدة غير مجزئة، في حساب الشركة الخاص بها باسم فاوندريز للتسويق العقاري، وذلك بجميع فروع بنك مصر، على أن يتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل.

ثم تتواصل الشركة بعدها مع العميل للحضور لاختيار وتخصيص الوحدة السكنية، ولن يتم الحجز والتخصيص إلا في المواعيد المحددة والتي يتم إبلاغها وتحديدها من قبل الشركة وذلك تيسيرًا على العميل.

الأسعار:

تبدأ أسعار الشقق من 975 ألف جنيه وحتى مليون و400 ألف.

نظام سداد الشقق:

1- 10 % مقدم وتقسيط الباقي على 6 سنوات بدون فوائد.
2- 15 % مقدم والباقي على 7 سنوات بدون فوائد.
3- 20 % مقدم والباقي على 8 سنوات بدون فوائد.
4- كما يتم سداد 10% من قيمة الوحدة كوديعة صيانة.

شقق جاردينيا سيتي البنك الأهلي مدينة نصر شركة هايد بارك

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