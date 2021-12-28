إنذار للمخالفين.. جهاز 6 أكتوبر يزيل التعديات على أرض دار أم القرى للأيتام

10:04 م الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة

كتب- محمد عبدالناصر:

نفذ جهاز مدينة 6 أكتوبر حملة جديدة للقضاء على كافة مظاهر العشوائية بالمدينة وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة والإدارة العامة لشرطة التعمير، تحت شعار "عاصفة الحزم".

وقال المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، إنه تم شن حملة مكبرة صباح اليوم، بمشاركة قيادات وأفراد شرطة التعمير، ومديرية أمن الجيزة، لإزالة التعديات عن قطعة أرض السابق تخصيصها لجمعية جوامع الخير الإسلامية "دار أم القرى "سابقًا" بمساحة ١٠ الف متر تقريبا والمنفذه بمعرفة جمعية جوامع الخير الإسلامية مع استثناء المسجد والمدرسة من الهدم.

وأوضح النجار، أن الأرض تقع بالمحور المركزى (٤٨ / ١٠١) قطعة رقم (٢٥ / ٢) وكانت مخصصة لرعاية الأيتام، تحت إشراف الشؤون الإجتماعية، وتم إخلاء الدار بواسطتهم حيث تم بلوغ أيتام الدار للسن القانونية، وإعادة الأرض مرة أخرى إلى حوزة الجهاز، إلا أن عددًا من المخالفين قاموا بالتعدى عليها، وتحويلها إلى عشوائيات، بجانب استغلال مرافق الدولة بالمخالفة للقانون.

وذكر النجار، أن مخالفات أرض دار أم القرى كانت بمثابة نموذج للمخالفين والمتعدين على أراضي الدولة بالمدينة، وأن القضاء على تلك العشوائية بمثابة ضربة موجعة وإنذار لكل المخالفين بأن القانون سيتم تطبيقه لا محالة.

وأكد المهندس عادل النجار، أنه سيتم القضاء على كافة المخالفات واستمرار الحملات خلال الفترة القادمة طبقاً للخطة الموضوعة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

دار أم القرى للأيتام حملة لازلة التعديات جهاز مدينة 6 أكتوبر شرطة التعمير

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
851

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

546

متعافون اليوم

382194

إجمالي الإصابات

21639

إجمالي الوفيات

317745

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| السيسي: لن نسمح بالبناء لحين وضع آليات منضبطة للتراخيص

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا