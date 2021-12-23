محافظ القاهرة يفتتح حديقة قصر الطاهرة بعد تطويرها
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كتب- محمد نصار:
افتتح اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة حديقة قصر الطاهرة (سرايا القبة سابقًا) بعد تطويرها.
وتشغل الحديقة مساحة ٣ أفدنة وتضيف لقيمة المكان السياحية بعدًا مميزًا كما تقدم لسكان حى الزيتون متنزهًا جديدًا للأسر والأفراد.
شهد الإفتتاح حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية وعدد من قيادات المحافظة.
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