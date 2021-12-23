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محافظ القاهرة يفتتح حديقة قصر الطاهرة بعد تطويرها

08:28 م الخميس 23 ديسمبر 2021
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كتب- محمد نصار:

افتتح اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة حديقة قصر الطاهرة (سرايا القبة سابقًا) بعد تطويرها.

وتشغل الحديقة مساحة ٣ أفدنة وتضيف لقيمة المكان السياحية بعدًا مميزًا كما تقدم لسكان حى الزيتون متنزهًا جديدًا للأسر والأفراد.

شهد الإفتتاح حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية وعدد من قيادات المحافظة.

خالد عبدالعال حديقة قصر الطاهرة حى الزيتون

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