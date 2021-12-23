محافظ القاهرة يفتتح حديقة قصر الطاهرة بعد تطويرها

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. 80 ألف فرصة عمل و 73 مشروعا في 7

كتب- محمد نصار:

افتتح اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة حديقة قصر الطاهرة (سرايا القبة سابقًا) بعد تطويرها.

وتشغل الحديقة مساحة ٣ أفدنة وتضيف لقيمة المكان السياحية بعدًا مميزًا كما تقدم لسكان حى الزيتون متنزهًا جديدًا للأسر والأفراد.

شهد الإفتتاح حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية وعدد من قيادات المحافظة.