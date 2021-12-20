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خريطة قطع المياه عن 14 منطقة كبرى بالقاهرة لمدة 12 ساعة في هذا التوقيت

01:39 م الإثنين 20 ديسمبر 2021
خريطة قطع المياه عن 14 منطقة كبرى بالقاهرة لمدة 12 ساعة في هذا التوقيت

قطع المياه

كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع الخدمة عن مناطق (عرب الجسر - عرب الطوايلة - وسط المدينة بالمطرية - منطقة الشيراتون - الملتقى العربي - الكلية الحربية - الحي العاشر - صقر قريش - الواحة - شارع متولي العشراوي - السويسري - أرض الجولف التابعة لمدينة نصر - الإمداد والتموين - مساكن رامو).

وبحسب بيان للشركة يكون ذلك اعتبارا من الساعة 10 صباحا يوم الأربعاء القادم الموافق 22/12/2021 وحتى الساعة 10 مساء نفس اليوم.

ويكون ذلك بسبب القيام بأعمال إصلاح على خط مياه قطر 1200 مم الخارج من محطة مياه مسطرد بشارع مسطرد القديم.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب في نطاق الأماكن المتأثرة ويمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.

قطع المياه شركة مياه الشرب عرب الطوايلة الشيراتون صقر قريش

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