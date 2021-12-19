قرار حكومي بتعديل ضوابط منح تراخيص المنشآت الصناعية

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 45 لسنة 2021.

وينص القرار على: تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020، بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين.

يستبدل بنص المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 المشار إليه النص الآتي:

في تطبيق أحكام المادة (36) من قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية المشار إليه، يقصد بالصناعات الثقيلة وغيرها من الصناعات المنتجات الصناعية الآتية طبقا لنظام الـ ISIC4.

وجاءت باقي تفاصيل القرار على النحو التالي: