Masrawy logo white

قرار حكومي بتعديل ضوابط منح تراخيص المنشآت الصناعية

04:51 م الأحد 19 ديسمبر 2021
قرار حكومي بتعديل ضوابط منح تراخيص المنشآت الصناعية

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 45 لسنة 2021.

وينص القرار على: تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020، بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين.

يستبدل بنص المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 المشار إليه النص الآتي:

في تطبيق أحكام المادة (36) من قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية المشار إليه، يقصد بالصناعات الثقيلة وغيرها من الصناعات المنتجات الصناعية الآتية طبقا لنظام الـ ISIC4.

وجاءت باقي تفاصيل القرار على النحو التالي:

قرار حكومي تراخيص المنشآت الصناعية مجلس الوزراء تراخيص الصناعات الثقيلة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
879

إصابات اليوم

48

وفيات اليوم

525

متعافون اليوم

371698

إجمالي الإصابات

21203

إجمالي الوفيات

309354

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا