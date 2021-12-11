التنمية المحلية: 22 إجراء لمواجهة الطقس والأمطار الغزيرة

كتب- محمد سامي:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع، مجلس المحافظين؛ لمناقشة عدد من الملفات والقضايا، بحضور كل من الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أنه في ضوء الإجراءات الاحترازية المسبقة التي تتخذها الدولة للحفاظ على حياة وممتلكات المواطنين من أخطار الأمطار والفيضانات والسيول، فالأمر يستلزم من المحافظات ضرورة استمرار رفع درجات الاستعداد القصوى تحسبا للتقلبات الجوية وموسم الأمطار الغزيرة، مع اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتفعيل عمل غرف الأزمات، إلى جانب التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية والجهات المعنية الأخرى، والتأكد بصفة دائمة من تطهير مخرات السيول، وكذا مصارف الأمطار، والاطمئنان لتوافر المعدات اللازمة للتعامل مع تراكم الأمطار.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، موقف إزالة التعديات على جسور نهر النيل والمجاري المائية، والمحافظات الأكثر إنجازا في هذا الملف الحيوي.

كما أشار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى أنه تم اتخاذ 22 إجراء لمواجهة تقلبات الطقس وموجة الأمطار الغزيرة، كما استعرض جهود إزالة التعديات على أملاك وزارة الموارد المائية والري والأراضي الزراعية.