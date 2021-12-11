​​برلماني: اهتمام القيادة السياسية بحقوق الإنسان تجسد في إطلاق مبادرة حياة كريمة

كتب- نشأت علي:

قال النائب علاء قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حققت العديد من الإنجازات بالملف الحقوقي خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الجمهورية الجديدة تهتم بحقوق الإنسان وظهر ذلك بوضوح مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضاف قريطم خلال تصريحات له، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان أن حقوق الإنسان بمعناها الشامل ضمن أولويات القيادة السياسية، موضحًا أنه ظهر ذلك من خلال إطلاق المشروع القومي لتنمية وتطوير الريف المصري حياة كريمة والذي سيغير حياة أكثر من 60 مليون مصري.