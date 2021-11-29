صور- أول رشاش مصري متعدد الأغراض يظهر في إيديكس للمرة الأولى

كتب- محمد سامي ومحمد نصار:

تصوير- محمد نصار:

تشارك وزارة الإنتاج الحربي بمجموعة متميزة من المنتجات العسكرية في الجناح المصري المشارك بمعرض إيديكس للصناعات الدفاعية والعسكرية.

ومن بين أهم القطع الموجودة بجناح وزارة الإنتاج الحربي الرشاش متعدد الأغراض والذي يعمل بضغط الغاز.

ويعد أقصى مدى للرشاش ١٨٠٠ متر والمدى المؤثر له ٨٠٠ متر كما يتميز بأن معدل الضرب قابل للتعديل ويمكنه إطلاق أكثر من ٩٠٠ طلقة في الدقيقة.

ويبلغ وزنه بالدبشك ١١ كجم، وطوله ١.٢٦ متر، وطول الماسورة مع حاجز اللهب ٦٣٠ مم.

وانطلق اليوم معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس - 2021، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر، بمركز مصر للمعارض الدولية.

ويشارك في المعرض عدد كبير من الشركات العالمية لعرض أحدث المنظومات الدفاعية على مستوى العالم.

ويقام معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس - 2021"، بالتزامن مع منتدى القوات الجوية المصرية الدولى الأول والذي يقام في 28 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 90 دولة من مختلف دول العالم.

وقال المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الإنتاج الحربي، إن معرض إيديكس 2021، يمثل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعرض منتجات الدولة في التصنيع العسكري، بالاضافة إلى أن تنظيم المعارض يمثل صورة لاستقرار الدولة وعلاقاتها القوية مع الدول المشاركة.

وأكد الوزير على أن المعرض تقدم له أكثر من 340 شركة تمثل 32 دولة، رغم ظروف وتحديات فيروس كورونا.​