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بمناسبة بدء مهام عمله.. وزير الأوقاف يستقبل سفير مصر الجديد بصربيا

01:00 م الأحد 28 نوفمبر 2021
بمناسبة بدء مهام عمله.. وزير الأوقاف يستقبل سفير مصر الجديد بصربيا

جانب من اللقاء

كتب - محمود مصطفى:

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، باسل صلاح سفير مصر الجديد في صربيا، بديوان عام الوزارة، بمناسبة توليه مهام منصبه.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الأحد، أنه دار الحديث خلال اللقاء حول جهود الوزارة لنشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتفكيك الفكر المتطرف، واستعدادات الوزارة لدعم المؤسسات الدينية بصربيا سواء في مجال تدريب الأئمة، أم إيفاد بعض الأئمة والقراء خلال شهر رمضان، أم بتزويد مكتبات صربيا بإصداراتها العربية والمترجمة.

وأهدى وزير الأوقاف السفير باسل صلاح، المجموعة الأولى والثانية من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير ومجموعة من إصدارات الوزارة في مجال تجديد الخطاب الديني باللغتين العربية والإنجليزية، متمنيًّا له كل التوفيق.

وزير الأوقاف سفير مصر بصربيا محمد مختار جمعة

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