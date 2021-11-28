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التسليم الأسبوع المقبل.. إجراءات وأرقام العمارات الجاهزة في شقق "سكن مصر"

08:00 ص الأحد 28 نوفمبر 2021
التسليم الأسبوع المقبل.. إجراءات وأرقام العمارات الجاهزة في شقق "سكن مصر"

مشروع سكن مصر

كتب- محمد عبدالناصر:

يبدأ جهاز القاهرة الجديدة، في تسليم دفعة جديدة من شقق الإسكان المتوسط بمشروع "سكن مصر" في عدة مناطق بالمدينة.

وقال المهندس أمين غنيم رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أن تسليم الدفعة الجديدة من شقق سكن مصر سيكون بمنطقة بمنطقة المحلية الثالثة بالتجمع الثالث لجميع المراحل، مسلسل رقم 8، بداية من يوم 5 ديسمبر حتى 10 يناير المقبل.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم البدء في تسليم دفعة أخرى بمنطقة غرب الجامعات، مسلسل رقم 1، 2 المرحلة الأولى، ومسلسل 1 للمراحل الأخرى، بداية من يوم 19 ديسمبر وحتى 31 يناير المقبل.

وأكد غنيم لمصراوي، أن الحاجزين بالمشروع وجاءت وحداتهم بأرقام العمارات الجاهزة للتسليم التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر بعباس العقاد، لإنهاء إجراءات التعاقد، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث، لتسجيل البيانات واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

وجاءت أرقام العمارات ومواعيد التسليم على النحو التالي:

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القاهرة الجديدة شقق الإسكان المتوسط مشروع سكن مصر

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