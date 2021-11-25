وزيرة الثقافة تفتتح بيت ثقافة تمى الإمديد - صور

كتب- مصراوي:

افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد من قيادات الهيئة والقيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة الدقهلية، قصر ثقافة تمى الإمديد.

وقالت عبدالدايم، في بيان صحفي، إن محافظة الدقهلية تضيء بافتتاح مركز جديد للتنوير يضاف إلى منظومة العمل الإبداعي، ويقدم خدماته لعدد ضخم من المواطنين.

وأشارت إلى أن الوزارة وضعت استراتيجية لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة العديد من المنشآت الثقافية على مستوى الجمهورية تحقيقا للعدالة الثقافية في مختلف ربوع مصر.

وأضافت: المنشآت الثقافية تمثل أدوات تنويرية تساهم في بناء مجتمع تقوم مفرداته على أسس فاعلة من الوعي والمعرفة.

ووجهت بافتتاح فصول لتنمية المواهب وإعداد برنامج ثقافي وإبداعي يشمل كافة ألوان الفكر والفن إلى جانب اكتشاف المواهب وصقلها في كافة مجالات الإبداعية، واستمعت إلى إحدى مواهب تمى الإمديد في إلقاء الشعر وأثنت عليها.

وأوضح رئيس قصور الثقافة، أن مساحة بيت ثقافة تمى الإمديد 1020 م2 وتم البناء على مساحة 770 م2 وهو مكون من دور أرضي وأول على حوائط حاملة على طراز الفنان والمهندس المعماري الراحل الدكتور حسن فتحي، ويضم الدور الأرضي فراغات الاستقبال ومكتبة الطفل وقاعة أنشطة الأطفال وقاعة الحرف البيئية وصالة للكمبيوتر والمعلومات ومنفذ لبيع الكتب وغرف إدارية ومسرح بمساحة 110 م2 يسع 110 كراسي بمشتملاتها من غرف للممثلين وخشبة مسرح بمساحة 28 م2 بأبعاد 4 م × 7 م، أما الدور الأول يحتوي على المكتبة العامة التي تضم مطبوعات وعناوين في مختلف ألوان المعرفة.