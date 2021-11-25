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اليوم العالمي للطفولة.. 150 طالبًا بالقاهرة يزورون متحف الحضارة بالفسطاط

12:34 م الخميس 25 نوفمبر 2021
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كتب- محمد نصار:

نظمت محافظة القاهرة، رحلة لـ 150 من طلبة المدارس الإبتدائية لمتحف الحضارة بالفسطاط.

وأكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على أن المحافظة حريصة على تقديم كل الدعم لكافة الأنشطة التي تهدف إلى الاستفادة من قدرات الأطفال وزرع روح الانتماء لديهم باعتبارهم المستقبل ولتحقيق النهوض بالمجتمع.

وشدد المحافظ على أن هذه المرحلة العمرية تعد لبنة لتكوين شخصية قادرة على مواجهة تحديات المستقبل ومواكبة التحضر للنهوض بالوطن.

رحلات المدارس متحف الحضارة خالد عبد العال الفسطاط

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