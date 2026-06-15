تنتهي غدًا الثلاثاء لجان الإدارة المختصة من استقبال طلبات الاعتذار عن المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2026، وذلك بعد تفعيل لجان الاعتذارات لمدة ثلاثة أيام بدأت الأحد 14 يونيو وتستمر حتى 16 يونيو الجاري.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أتاحت التقدم بطلبات الاعتذار وفقًا لضوابط محددة، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الثانوية العامة.

حالات قبول الاعتذار عن أعمال امتحانات الثانوية العامة 2026

وحددت الوزارة عددًا من الحالات التي يجوز فيها قبول الاعتذار، من بينها وجود طفل رضيع يقل عمره عن عامين مع تقديم صورة من شهادة الميلاد، أو الإصابة بمرض مزمن بموجب تقرير طبي معتمد، أو صدور قرار سابق بالحرمان من أعمال الامتحانات مع تقديم المستند الدال على ذلك.

كما تشمل الحالات رعاية طفل من ذوي الإعاقة، أو ندب الزوج والزوجة معًا لأعمال الامتحانات حيث يجوز قبول اعتذار أحدهما، بالإضافة إلى سفر الزوج للعمل خارج البلاد أو وجوده في منطقة نائية وفق المستندات المطلوبة.

وأكدت الوزارة أن قبول الاعتذارات يتم وفقًا لحاجة العمل والضوابط المنظمة لأعمال امتحانات الثانوية العامة، مع ضرورة تقديم المستندات المؤيدة لكل حالة.