أعراض كورونا.. الصحة العالمية تكشف عن 3 "مؤشرات خطيرة"

كتب - أحمد جمعة:

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن أبرز أعراض الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، مؤكدة أن المرض يؤثر على الأفراد بأشكال مختلفة.

وقالت المنظمة في تقرير لها، إن معظم من يصابون بالعدوى تكون أعراضهم خفيفة أو معتدلة ويتعافون دون الحاجة إلى تلقي العلاج في المستشفى.

وقسمت الصحة العالمية، أعراض كورونا كالتالي:

الأعراض الأكثر شيوعاً:

- الحمى

- السعال

- التعب

- فقدان حاسة الذوق أو الشم

الأعراض الأقل شيوعاً:

- التهاب الحلق

- الصداع

- الأوجاع والآلام

- الإسهال

- ظهور طفح جلدي أو تغير لون أصابع اليدين أو القدمين

- إحمرار العينين أو التهابهما

الأعراض الخطيرة:

- صعوبة التنفس أو ضيق النفس

- فقدان القدرة على الكلام أو الحركة أو التشوش

- ألم الصدر

وشددت المنظمة على ضرورة التماس العناية الطبية على الفور إذا أصبت بأي من الأعراض الخطرة.

وأوضحت أن الأشخاص المصابين بأعراض خفيفة والمتمتعين عموماً بصحة جيدة عليهم معالجة أعراضهم في المنزل.

ولفتت إلى أن الأمر يستغرق من 5 إلى 6 أيام في المتوسط لظهور الأعراض بعد الإصابة بعدوى الفيروس، غير أن المدة قد تطول إلى 14 يوماً.