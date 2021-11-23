حاربت السرطان.. مَن هي المذيعة الراحلة هدى شبانة؟

كتب- مينا غالي:

توفيت الإعلامية هدى شبانة، في الساعات الأولى من صباح اليوم، ومن المقرر تشييع جنازتها، اليوم الثلاثاء عقب صلاة الظهر من مسجد المطافي، على أن تتلقى أسرتها العزاء في شارع التحرير بمنطقة الدقي.

ويستعرض مصراوي أبرز المعلومات عن الإعلامية الراحلة هدى شبانة على النحو التالي:

1- وُلدت هدى شبانة بمحافظة الإسماعيلية.

2- عملت الراحلة كمذيعة بالقناة الرابعة (القنال) ضمن قطاع القنوات الإقليمية بالهيئة الوطنية للإعلام.

3- عملت كقارئة نشرة بالقناة الرابعة وقدمت عددًا كبيرًا من البرامج عبر شاشتها.

4- خرجت للمعاش منذ أيام بعد إتمامها الـ60 عامًا، وهنأها أصدقائها والمقربين منها بعيد ميلادها منذ أيام على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

5- متزوجة من الإعلامي محمد عبدالجواد وهو مذيع بتلفزيون القناة أيضًا.

6- كانت تعاني من مرض السرطان وكانت تُعالج منه منذ فترة حتى وافتها المنية فجر اليوم.