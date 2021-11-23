سداد رسوم.. 7 مستندات لتوصيل المرافق للعقارات المخالفة
كتب- محمد نصار:
تستمر المراكز التكنولوجية للأحياء على مستوى الجمهورية في تلقي طلبات توصيل المرافق من قبل المواطنين من أصحاب الأوضاع القانونية المختلفة (قانوني - مخالف - صاحب طلب تصالح).
ويشترط للموافقة على توصيل المرافق وإصدار شهادة المطابقة للعقارات المخالفة والتي جرى التصالح عليها المستندات التالية:
1- نموذج 10 تصالح.
2- لوحات المعماري (بدروم - أرضي - أدوار متكررة - سطح - واجهة).
3- لوحات إنشائي (المحاور - الأعمدة) معتمدة من الجهة الإدارية.
4- صورة عقد الملكية.
5- صورة بطاقة الرقم القومي ورقم الموبايل الخاص بالمواطن.
6- طلب توصيل المرافق الخاصة بالعقارات المقامة قبل القانون مع كتابة المرفق بخط واضح والتوقيع بالاسم الثلاثي.
7- إيصال الرسوم المقررة على حساب 100017060273 المفتوح بالبنك التجاري الدولي "سي آي بي" باسم هيئة الشئون المعنوية للقوات المسلحة/ الإدارة المركزية للحسابات.
اقرأ أيضا:
- مخالفات البناء.. كل ما تريد معرفته عن نموذج 10 تصالح (مستند)
- تحرك قانوني.. ماذا بعد رفض طلبات التصالح في مخالفات البناء؟
- مخالفات البناء| قائمة جديدة بنموذج 3 في "شرق مدينة نصر".. وتوجيه مهم للمواطنين
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان