سداد رسوم.. 7 مستندات لتوصيل المرافق للعقارات المخالفة

كتب- محمد نصار:

تستمر المراكز التكنولوجية للأحياء على مستوى الجمهورية في تلقي طلبات توصيل المرافق من قبل المواطنين من أصحاب الأوضاع القانونية المختلفة (قانوني - مخالف - صاحب طلب تصالح).

ويشترط للموافقة على توصيل المرافق وإصدار شهادة المطابقة للعقارات المخالفة والتي جرى التصالح عليها المستندات التالية:

1- نموذج 10 تصالح.

2- لوحات المعماري (بدروم - أرضي - أدوار متكررة - سطح - واجهة).

3- لوحات إنشائي (المحاور - الأعمدة) معتمدة من الجهة الإدارية.

4- صورة عقد الملكية.

5- صورة بطاقة الرقم القومي ورقم الموبايل الخاص بالمواطن.

6- طلب توصيل المرافق الخاصة بالعقارات المقامة قبل القانون مع كتابة المرفق بخط واضح والتوقيع بالاسم الثلاثي.

7- إيصال الرسوم المقررة على حساب 100017060273 المفتوح بالبنك التجاري الدولي "سي آي بي" باسم هيئة الشئون المعنوية للقوات المسلحة/ الإدارة المركزية للحسابات.



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