(مصراوي):

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الفنانة الكبيرة سهير البابلي، التي غيبها الموت اليوم الأحد 21 نوفمبر عن عمر يناهز 86 عاما بعد صراع مع المرض.

وقالت إن الفنون المصرية والعربية فقدت إحدى أيقوناتها، مشيرة إلى أنها شكلت نموذجا للإبداع المتنوع.

وأضافت أن أعمالها ستبقى خالدة بكل ما تحمله من موضوعات ومفردات رسخت في وجدان الجمهور، وقدمت العزاء لأسرتها وأصدقائها ومحبيها داعية الله أن يتغمد الفقيدة برحمته.

يذكر أن القديرة سهير البابلي ولدت في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، بدت عليها الموهبة في سن مبكرة فالتحقت بمعهد الفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، عملت في المسرح وقدمت العديد من الأعمال الناجحة إلى جانب الكثير من الأعمال التليفزيونية والسينمائية.