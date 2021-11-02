نشاط رياح وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)



كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية غدا الأربعاء على مختلف الأنحاء.

وقالت الهيئة، في بيان الثلاثاء، إنه يسود نهار طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وبالنسبة لحالة الطقس ليلا، يسود طقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

وتنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 29 19

الإسكندرية 29 20

وادى النطرون 29 19

طنطا 29 19

شبين الكوم 29 20

دمنهور 28 19

بلطيم 28 20

مطروح 27 17

السلوم 29 14

سيوة 31 15

بورسعيد 28 21

دمياط 28 21

الزقازيق 30 19

المنصورة 29 18

الاسماعيلية 30 17

السويس 30 21

العريش 28 19

رفح 27 18

رأس سدر 32 20

نخل 27 14

نويبع 28 23

طابا 28 20

كاترين 25 15

الطور 32 22

شرم الشيخ 33 24

الغردقة 32 23

مرسى علم 32 22

الفيوم 30 17

بنى سويف 30 17

المنيا 31 17

أسيوط 32 18

سوهاج 32 18

قنا 33 19

الأقصر 35 20

أسوان 36 21

ادفو 36 22

أبوسمبل 36 22

الوادى الجديد 34 18

شلاتين 33 19

ابو رماد 32 20

حلايب 30 21

رأس حدربة 30 22