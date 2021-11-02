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شبورة تصل لحد الضباب.. الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية بداية من الجمعة

07:12 م الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
شبورة تصل لحد الضباب.. الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية بداية من الجمعة

الشبورة المائية الكثيفة

كتب- محمد نصار:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 3 نوفمبر إلى الاثنين 8 نوفمبر 2021.

وقالت الأرصاد، إنه يسود خلال هذه الفترة طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، معتدل الحرارة على السواحل الشرقية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

وتنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى الساعة الثامنة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ونوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنه اعتبارا من يوم الجمعة 5 نوفمبر تنتشر الشبورة المائية الكثيفة والتي تصل حد الضباب أحيانا، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة والتي تصل حد الضباب.

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