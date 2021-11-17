"صحة الشيوخ": منتدى شباب العالم رسالة دولية بنجاح مصر في التصدي لأزمة "كورونا"

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمد زكي جزر، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن عودة منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، والذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ في شهر يناير المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت عنوان "العالم ما بعد كورونا"، يعكس اهتمام القيادة السياسية بالشباب وإشراكهم في حل القضايا والأزمات؛ لخلق جيل من الشباب قادر على مواجهة المستقبل بكل ما يحمله من تطور.

وأكد جزر أن منتدي شباب العالم يعد المنصة الحوارية الأهم للشباب للتعبير عن آرائهم وأفكارهم بمنتهى الشفافية.

وتابع رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء، أن عودة إقامة هذا المنتدى تعد رسالة للعالم بأن مصر استطاعت التصدي ومواجهة أزمة كورونا بنجاح، وأن الحياة في مصر عادت إلى طبيعتها بحضور آلاف الشباب من مختلف الجنسيات بالعالم إلى مدينة شرم الشيخ؛ ما يعد فرصة للتواصل بين الشباب وتبادل الأفكار والرؤى وصقل مهارات شباب مصر بالخبرات وصناعة شباب دبلوماسي قادر على التواصل مع مختلف ثقافات العالم.

وأضاف جزر أن الإنجازات التي حققها منتدى شباب العالم في النسخ الثلاث الماضية للمنتدى من مدينة السلام، شرم الشيخ، أكبر دليل على حرص عدد كبير من شباب العالم على الحضور ومشاركته في المنتدى كل عام، ويأتي ذلك نظرًا لمناقشة الكثير من القضايا والموضوعات التي تشغل الرأي العام.