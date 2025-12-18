رئيس الوزراء يصل مطار رفيق الحريري في مستهل زيارته إلى لبنان

وصل قبل قليل، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد رفيع المستوى المرافق له، إلى مطار رفيق الحريري الدولي، بالعاصمة اللبنانية بيروت، لبدء زيارة تستهدف بحث ملفات تعزيز التعاون المشترك والقضايا الإقليمية.

كان في استقبال رئيس الوزراء بأرض المطار، الدكتور نواف سلام، رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية، ودجو وديع عيسى الخوري، وزير الصناعة اللبناني، رئيس بعثة الشرف، والسفير علاء موسى، سفير مصر لدى لبنان.

وتبدأ مجريات الزيارة صباح غدٍ الجمعة، بعقد لقاء ثنائي يجمع رئيسي وزراء مصر ولبنان، بمقر السراي الحكومي، ثم ترأسهما جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، يعقبها مؤتمر صحفي مُشترك.

