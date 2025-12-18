بيان مهم من نقابة البيطريين بشأن انتخابات التجديد النصفي

نشرت النقابة العامة للأطباء البيطريين، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، استدراكًا بشأن ما ورد سابقًا في الإعلان عن الكشوف الأولية لانتخابات التجديد النصفي للنقابة، وذلك تنفيذًا لقرار اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وأوضحت النقابة، أن الاستدراك جاء نتيجة ورود عدد من طلبات الترشح عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول يوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025 في وقت متأخر، وبعد مراجعة هذه الطلبات والتأكد من أن مواعيد إرسالها تمت خلال الفترة القانونية التي نص عليها القانون، تقرر إدراجها ضمن الكشوف، الأمر الذي استلزم التنويه والتصحيح.

وأعلنت النقابة، بناءً على ما سبق، أن إجمالي عدد المرشحين لانتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة ونقابة قنا الفرعية بلغ 87 مرشحًا، بعد إضافة الطلبات الواردة إلى لجنة الإشراف على الانتخابات.

وشمل الاستدراك إدراج الدكتور أحمد نشأت صالح محمود، رقم القيد 72339، مرشح لعضوية مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية (تحت السن)، والدكتور رأفت نسيم شهيد جورجيوس، رقم القيد 25454، مرشح لعضوية مجلس النقابة العامة عن منطقة جنوب الوجه القبلي (فوق السن).

اقرأ أيضًا:

وزير السياحة لمصراوي: روسيا في صدارة الدول المصدرة للسياحة إلى مصر

كيف يحمي قانون العمل الجديد من الفصل التعسفي بسبب المرض؟

شبورة ورياح.. الأرصاد تكشف حالة طقس الـ6 أيام المقبلة (بيان بالتوقعات)