خالد الجندي يحذر من أخطاء شائعة تهدد نقاء اللغة العربية

كتب : حسن مرسي

07:33 م 18/12/2025

الشيخ خالد الجندي

حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من انتشار أخطاء لغوية شائعة يوميًا في النطق والاستخدام، تستدعي التصحيح والتنبيه.

وخلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" على قناة DMC بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، أشار "الجندي"، إلى أن خطورة هذه الأخطاء تتعاظم مع اتساع نطاق التداول اللغوي عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن أخطاء النداء من أكثر الهفوات انتشارًا، موضحًا: "الصواب أن نقول "يا أبَتِ" بكسر التاء كسرًا خفيفًا، وليس "يا أبتي" بإشباع الياء، فالقرآن الكريم هو مرجعنا الأول في ضبط اللسان العربي".

وأكد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ضرورة الدقة في الوصف، مشيرًا إلى أن التعبير الصحيح هو "حديث شائق" وليس "حديث شيق".

ولفت إلى خطأ شائع آخر، وهو قول "لا يخفاكم"، بينما الصواب اللغوي هو "لا يخفى عليكم"، لأن الفعل يُسند إلى الشيء وليس إلى الأشخاص.

وتابع الشيخ خالد الجندي: "كلمة "بئر" مؤنثة، ويجب أن يقال "هذه بئر امتلأت"، وكذلك الحال مع كلمة "حال" فهي مؤنثة ويقال "هذه الحال".

وأشار الشيخ خالد الجندي، إلى أن كلمة "دوخة" ليست فصيحة، والأصح استخدام لفظة "دوار" للتعبير عن هذا المعنى.

الشيخ خالد الجندي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لعلهم يفقهون اللغة العربية

