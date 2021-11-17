معايير جديدة.. ما خطوات اعتماد المعامل الطبية في مصر؟

كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور إسلام أبو يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، عن خطوات وإجراءات اعتماد المعامل الطبية في مصر، بعد اعتماد معايير معامل التحاليل الطبية دولياً من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (إسكوا).

وقال "أبو يوسف" في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن المعمل يقدم طلبا للحصول على الاعتماد عبر الموقع الإليكتروني للهيئة على شبكة الإنترنت، وبعد ذلك تراجع إدارة الاعتماد وتسجيل المنشآت الطلب وترى المتطلبات والوثائق الواجب تقديمها.

وأضاف أنه بعد استيفاء تلك الوثائق يبدأ ترتيب زيارة تقييمية للمعامل بواسطة متخصصين من الهيئة تم تدريبهم على هذه المعايير.

وأشار إلى إعداد تقرير بعد ذلك يُرفع للجنة الاعتماد، وهي لجنة تضمن نزاهة واستقلالية اتخاذ القرار الخاص بالاعتماد، وتضم في عضويتها أطراف المنظومة الطبية المختلفة وتتخذ القرار وفقا لقواعد وتعرض المنشآة بكود دون اسم ضمانا للشفافية.

وشدد على أن المنشأة تحصل على 15 يوما لتقديم التماس حال وجود تحفظات عليها، ثم يُصدق رئيس الهيئة على القرار سواء بالاعتماد أو الاعتماد المشروط أو الرفض ليصبح نافذا من هذا التاريخ.