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الأرصاد تنشر فيديو للأمطار الغزيرة على مرسى مطروح

12:04 ص الأربعاء 17 نوفمبر 2021
الأرصاد تنشر فيديو للأمطار الغزيرة على مرسى مطروح

أرشيفية

(مصراوي):

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو يرصد الأمطار الغزيرة على مرسى مطروح.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت عن أخر صور الأقمار الصناعية والتي تشير إلى السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية (السلوم-مطروح-سيدى عبدالرحمن-الإسكندرية) ومناطق من شمال الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وتوقعت الهيئة أن تزداد حدة الأمطار مع تقدم ساعات الليل، وتكون رعدية أحيانا.

الأرصاد مرسى مطروح سقوط أمطار

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