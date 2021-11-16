بالفيديو.. تجربة حية لمواجهة الإرهاب بشركة أنابيب البترول في السويس

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السويس_ حسام الدين أحمد:

أجرت مديرية أمن السويس بالتنسيق مع الدفاع الشعبي والعسكري بيان عملي لنجدة الهدف الحيوي المؤمن بالحراسات المشددة "شركة أنابيب البترول" بحي عتاقة بعد اقتحام مجموعة إرهابية والسيطرة على غرفة التحكم.

وذلك في إطار فعاليات مشروع التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر 90" بمحافظة السويس.

وتستهدف التجربة الحية قياس سرعة التعامل مع الظروف الأمنية الطارئة في المباني والمنشآت الحيوية، وكيفية مواجهة العمليات العدائية والهجوم الإرهابي و التصدي لها من قبل الأجهزة الأمنية وتقييم الخطط وتنفيذها.

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس ونائبه الدكتور عبدالله رمضان والقيادات التنفيذية والأمنية والدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس والمهندس محمد ماجد رئيس مجلس إدارة شركة أنابيب البترول.



وبدأ العرض بشرح تقديمي لمبني شركة أنابيب البترول عرض احد القيادات الأمنية خطة السيطرة على الهدف، وكيفية تأمينه واستعراض القوات المكلفة بالتأمين ووظيفتها وشرح لأهمية التدريبات العملية لمواجهة الأزمات.

وعقب ذلك بدء التنفيذ الفعلي لسيناريو محاكاة لمواجهة هجوم إرهابي على الشركة بمشاركة قوات الحراسات المشددة المكلفة بتأمين وحماية الأهداف الحيوية بالمحافظة.

ونشرت صفحة "مصراوي" على موقع الفيس بوك بث مباشر للبيان العملي ومجابهة العناصر الإرهابية والتعامل معها.

وشهد المحافظ جهود رجال الشرطة خلال البيان في تأمين الشركة من محاولة الاعتداء، وتسلل مجموعة من الإرهابيين بهدف تفجير غرفة العمليات ومركز التحكم الرئيسي بالشركة.

ووفق البيان العملي جرى السيطرة على الموقف من قبل قوات الأمن والحراسات المشددة بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية وقسم المفرقعات ومرفق الإسعاف الطبي.



وقدم محافظ السويس الشكر لجميع الجهات المشاركة، على كفاءة التدريب وتنفيذ المناورة والدفاع عن الهدف الحيوي في أقل وقت.

واكد صقر على أهمية التدريب العملي المشترك بصفة مستمرة في صقل مهارات وخبرات قوات التأمين.

فضلًا عن تدريب مديري الأمن الصناعي بالشركات والأجهزة التنفيذية والأمنية على رفع حالات الاستعداد للدرجة القصوى للعناصر التابعة لها.

ضرورة التنسيق المستمر بين الأجهزة المختلفة لمجابهة الأزمات والكوارث والتدريب العملي على اتخاذ إجراءات تأمين الأهداف الحيوية.

ووجه المحافظ الشكر لمدير أمن السويس والقيادات الامنية والضباط وافراد الشرطة من الحراسات الخاصة والمشددة المشاركين في البيان العملي، مشيدا بمستوى التدريب وكفاءة القوات المشاركة.

كما وجه الشكر للدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الاسعاف وكل المشاركين من المرفق لسرعة استجابتها وجاهزية الاستعداد والتعامل خلال البيان، فضلا عن دور المرفق في التعامل ونقل مصابى حوادث الطرق وأعمال التأمين الطبي للفعاليات الهامة التي شهدتها السويس الفترة الماضية.



وقال صقر إنه من الضروري الاستفادة من البيان العملي وتلافي أي ملاحظات طرأت وتداركها عند حدوث الازمات والكوارث.

واكد صقر أن السويس أهمية قصوى بسبب المنشأت والأهداف الحيوية على أرضها خاصة شركات البترول، والمناطق الصناعية والاقتصادية والموانئ.

وطالب صقر بإعادة تنظيم تجارب حية بصفة مستمرة داخل الشركات للتدريب والاستفادة من النتائج في كيفية مواجهة أية أعمال عدائية تحدث داخل المواقع الحيوية.