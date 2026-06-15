أعلن النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بمجلس النواب، الموافقة على مشروع الموازنة العامة للدولة 2026ـ2027، وذلك خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن أن مصلحة الوطن والمواطن تأتي في مقدمة أولويات نواب الحزب، مشيرًا إلى أن تقييم مشروع الموازنة يجب أن يتم في ضوء الظروف الإقليمية والدولية الاستثنائية التي يشهدها العالم والمنطقة، وما ترتب عليها من ضغوط اقتصادية انعكست على تكلفة الاقتراض وخدمة الدين وأسعار السلع والطاقة، وهو ما فرض تحديات كبيرة على المالية العامة للدولة.

مشروع الموازنة الجديدة يحمل مؤشرات إيجابية

وأشاد العطيفي بما تضمنه مشروع الموازنة من مؤشرات إيجابية، وفي مقدمتها استهداف تحقيق فائض أولي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى 4.9%، والعمل على تعزيز الاستدامة المالية وزيادة الإيرادات العامة من خلال رفع كفاءة التحصيل الضريبي وتنشيط النشاط الاقتصادي دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، فضلًا عن التوسع في مخصصات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

ودعا إلى تنفيذ توصيات لجنة الخطة والموازنة، خاصة فيما يتعلق بتنويع مصادر الإيرادات، ودعم الصادرات والسياحة، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية والرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في إقرار الموازنة فقط، وإنما في كفاءة تنفيذها وتحويل مستهدفاتها إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن من خلال تحسين الخدمات، وتوفير فرص العمل، ورفع مستوى المعيشة.