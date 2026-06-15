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رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة العام الهجري الجديد

كتب : محمد سامي

04:09 م 15/06/2026

الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب

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بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، إلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة العام الهجري الجديد 1448 هـ.

وفي برقيته قال رئيس الوزراء: "يطيب لي أن أبعث إليكم أصدق التهاني وأطيب التمنيات، بهذه المناسبة، التي تُجسد معاني وقيم التعايش والتآخي والسلام.

وأضاف: "وندعو الله سبحانه وتعالى في هذه المناسبة العطرة، أن يُعيدها عليكم بموفور الصحة والعطاء، وأن يجعله عام خير وسلام ورخاء؛ على مصر وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، وأن يستمر الأزهر الشريف في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال".

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مصطفى مدبولي أحمد الطيب شيخ الأزهر الأزهر الشريف

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