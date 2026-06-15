أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًا، أوضح فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 13 سفينة، فيما غادرته 17 سفينة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 27 سفينة.

وبلغت حركة الصادرات من البضائع العامة 23 ألفًا و815 طنًا، شملت 6415 طن علف بنجر، و13 ألف طن يوريا، و1300 طن زيت، و3100 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41 ألفًا و10 أطنان، تضمنت 2840 طن زيت طعام، و3046 طن كسب صويا، و9486 طن خردة، و5561 طن حديد، و2309 أطنان خشب زان، و2110 أطنان أبلكاش، و18 ألفًا و498 طن ذرة.

وسجلت حركة الحاويات تصدير 2264 حاوية مكافئة، فيما بلغ عدد الحاويات الواردة 168 حاوية مكافئة، بينما وصل عدد حاويات الترانزيت إلى 1438 حاوية مكافئة.

وأوضح البيان أن رصيد صومعة الحبوب والغلال التابعة للقطاع العام بالميناء بلغ 174 ألفًا و107 أطنان من القمح، فيما سجل رصيد مخازن القطاع الخاص 131 ألفًا و105 أطنان.

كما بلغت حركة دخول وخروج الشاحنات بالميناء 5766 حركة خلال الفترة نفسها.