إعلان

ميناء دمياط في 24 ساعة.. استقبال 13 سفينة وتداول أكثر من 64 ألف طن بضائع

كتب : محمد نصار

03:53 م 15/06/2026

الهيئة العامة لميناء دمياط

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًا، أوضح فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 13 سفينة، فيما غادرته 17 سفينة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 27 سفينة.

وبلغت حركة الصادرات من البضائع العامة 23 ألفًا و815 طنًا، شملت 6415 طن علف بنجر، و13 ألف طن يوريا، و1300 طن زيت، و3100 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41 ألفًا و10 أطنان، تضمنت 2840 طن زيت طعام، و3046 طن كسب صويا، و9486 طن خردة، و5561 طن حديد، و2309 أطنان خشب زان، و2110 أطنان أبلكاش، و18 ألفًا و498 طن ذرة.

وسجلت حركة الحاويات تصدير 2264 حاوية مكافئة، فيما بلغ عدد الحاويات الواردة 168 حاوية مكافئة، بينما وصل عدد حاويات الترانزيت إلى 1438 حاوية مكافئة.

وأوضح البيان أن رصيد صومعة الحبوب والغلال التابعة للقطاع العام بالميناء بلغ 174 ألفًا و107 أطنان من القمح، فيما سجل رصيد مخازن القطاع الخاص 131 ألفًا و105 أطنان.

كما بلغت حركة دخول وخروج الشاحنات بالميناء 5766 حركة خلال الفترة نفسها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

استيراد القمح سفن الحاويات ميناء دمياط

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

آثار الحكيم: لم أفكر في ارتداء الحجاب وواثقة في رحمة الله وفضله
زووم

آثار الحكيم: لم أفكر في ارتداء الحجاب وواثقة في رحمة الله وفضله
فكت لغز الجريمة.. أول ظهور لـ"شهد" الشاهد الملك في قضية "عروس بورسعيد"
أخبار المحافظات

فكت لغز الجريمة.. أول ظهور لـ"شهد" الشاهد الملك في قضية "عروس بورسعيد"
حكم بحبس هاني شكري عضو إدارة الزمالك 6 أشهر بتهمة سب جماهير الأهلي
حوادث وقضايا

حكم بحبس هاني شكري عضو إدارة الزمالك 6 أشهر بتهمة سب جماهير الأهلي
كيف انهارت صلابة المنتخب التونسي في 10 أيام
كأس العالم 2026

كيف انهارت صلابة المنتخب التونسي في 10 أيام

سعر الدولار يواصل الهبوط مقابل الجنيه في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

سعر الدولار يواصل الهبوط مقابل الجنيه في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

بلجيكا

بلجيكا

- -

22:00

مصر

مصر

كأس العالم

كوت ديفوار

كوت ديفوار

1 0

02:00

إكوادور

إكوادور

كأس العالم

إسبانيا

إسبانيا

- -

19:00

كاب فيردي

كاب فيردي

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

ارتفاعات سعرية محدودة.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ رئيس الشعبة يجيب
تقرير تحليلي.. ما نقاط القوة والضعف بمنتخب بلجيكا قبل مواجهة مصر بالمونديال؟
الجنيه يستعيد قوته.. خبراء يرسمون سيناريوهات الدولار بنهاية 2026 بعد تهدئة الحرب الإيرانية؟