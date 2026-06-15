بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة العام الهجري الجديد ١٤٤٨ هـ.

وفي برقيته قال رئيس الوزراء: "يسرني أن أتقدم إليكم، بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأسمى آيات التهاني مقرونة بأطيب الأمنيات، بهذه المناسبة".

وأضاف: "وإننا يا سيادة الرئيس في هذه المناسبة العطرة، ندعو الله عز وجل أن يُعيدها عليكم بموفور الصحة والعطاء، وعلى مصر وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والسلام، كما نعاهدكم على استكمال مسيرة العمل الجاد من أجل رفعة وطننا الحبيب، وتحقيق تطلعات أبناء الشعب المصري العظيم".